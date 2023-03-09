«Ъ»: Турция начала блокировать транзит санкционных грузов в Россию

Как утверждается, трудности возникают при транзите товаров по схеме параллельного импорта.

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Таможенная система Турции начала блокировать оформление транзита санкционных грузов на территорию России, передает «Ъ FM», ссылаясь на участников рынка.

Как утверждается, трудности возникают при транзите товаров из стран, которые ввели санкции против РФ, в рамках параллельного импорта.

Гендиректор одной из компаний сообщил изданию, что еще накануне участникам рынка начали приходить уведомления о том, что отменяются ранее согласованные брони вылетов.

Некоторые собеседники предполагают, что такое решение может быть связано с недавним визитом в Турцию государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

В начале февраля стало известно, что американский Минфин пригрозил Анкаре рисками в связи с взаимодействием с Российской Федерацией.