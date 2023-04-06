В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NI: стремление Запада сжечь рубль привело к укреплению российской экономики

Сергей Лебедев
04:28 06.04.2023
Обозреватель Брайан Патрик Болджер уверен, что Запад ускорили свою собственную кончину.
NI: стремление Запада сжечь рубль привело к укреплению российской экономики
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Читайте нас на:

Антироссийские санкции обернулись против Запада и привели лишь к укреплению рубля. Об этом заявил обозреватель National Interest Брайан Патрик Болджер. По его словам, США и Европа ускорили свою собственную кончину.

«По сути, стремление Запада сжечь рубль имело неприятные последствия. Укрепление цен на нефть оказало сопутствующее влияние на укрепление рубля», - заявил обозреватель.

Брайан Патрик Болджер отметил, что за последние полгода рубль значительно укрепился. Еще одним ударом для Запада стало решение России продавать нефть и золото за национальную валюту.

Также теперь  РФ и Китай могут контролировать цены на энергоресурсы. Это, по его словам, определяет эпоху.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что западные санкции стали мощным стимулом для укрепления экономического суверенитета. По его словам, сложности, которые стремились создать РФ, благодаря грамотным действиям банковского сообщества, правительственных структур, а также усилиям ЦБ получилось преодолеть.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:51 В стране и мире
В Ингушетии бандиты открыли огонь по полицейским при попытке задержания
00:53 В стране и мире
Le Figaro: Макрон и фон дер Ляйен намерены убедить Китай пойти против России
00:40 В стране и мире
Замглавы МИД РФ Вершинин объяснил, зачем нужна ООН
23:11 В стране и мире
Видео
В отчаянном поиске выхода: зачем Зеленский поехал в Польшу, а Макрон - в Китай
20:40 В стране и мире
Опубликованы фото задержанного ФСБ украинского пилота и его оружия
Популярное
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Пассажир рейса Москва - Магадан попытался открыть дверь самолета на высоте
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Шойгу: Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.