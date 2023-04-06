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Антироссийские санкции обернулись против Запада и привели лишь к укреплению рубля. Об этом заявил обозреватель National Interest Брайан Патрик Болджер. По его словам, США и Европа ускорили свою собственную кончину.

«По сути, стремление Запада сжечь рубль имело неприятные последствия. Укрепление цен на нефть оказало сопутствующее влияние на укрепление рубля», - заявил обозреватель.

Брайан Патрик Болджер отметил, что за последние полгода рубль значительно укрепился. Еще одним ударом для Запада стало решение России продавать нефть и золото за национальную валюту.

Также теперь РФ и Китай могут контролировать цены на энергоресурсы. Это, по его словам, определяет эпоху.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что западные санкции стали мощным стимулом для укрепления экономического суверенитета. По его словам, сложности, которые стремились создать РФ, благодаря грамотным действиям банковского сообщества, правительственных структур, а также усилиям ЦБ получилось преодолеть.