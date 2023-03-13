Си Цзиньпин заявил о намерении Китая продолжить процесс воссоединения с Тайванем
Китай планирует неуклонно продолжать процесс воссоединения с Тайванем. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия первой сессии ВСНП 14-го созыва.
«Необходимо твердо придерживаться принципа "одного Китая" и соблюдать консенсус 1992 года, активно содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива», - сказал Си Цзиньпин.
В связи с чем, как считает Си Цзиньпин, Китаю следует решительно противостоять вмешательству внешних сил в вопрос Тайваня, а также сепаратистским действиям, которые будут направлены на независимость острова.
Кроме этого, в ближайших планах Китая модернизация армии в целях защиты суверенитета государства. Си Цзиньпин назвал безопасность основой развития страны, а стабильность условием для процветания.
Ранее профессор Колотов заявил, что Китай заинтересован в оборонном сотрудничестве с РФ, так как новый китайский министр обороны ориентируется на защиту национальных интересов.