Китай будет решительно настроен против вмешательства внешних факторов в вопрос с Тайванем. Не останутся незамеченными и сепаратистские действия, направленные на независимость острова.

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Китай планирует неуклонно продолжать процесс воссоединения с Тайванем. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия первой сессии ВСНП 14-го созыва.

«Необходимо твердо придерживаться принципа "одного Китая" и соблюдать консенсус 1992 года, активно содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива», - сказал Си Цзиньпин.

В связи с чем, как считает Си Цзиньпин, Китаю следует решительно противостоять вмешательству внешних сил в вопрос Тайваня, а также сепаратистским действиям, которые будут направлены на независимость острова.

Кроме этого, в ближайших планах Китая модернизация армии в целях защиты суверенитета государства. Си Цзиньпин назвал безопасность основой развития страны, а стабильность условием для процветания.

Ранее профессор Колотов заявил, что Китай заинтересован в оборонном сотрудничестве с РФ, так как новый китайский министр обороны ориентируется на защиту национальных интересов.