Племянник Кеннеди примет участие в выборах президента США

Роберт Кеннеди подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США от демократической партии.

© Фото: imago-images.de, GlobalLookPress

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году. Роберт Кеннеди уже подал соответствующую заявку, сообщил телеканал CNN.

«Роберт Кеннеди подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от демократов», - говорится в сообщении.

Про кандидата известно, что он работает адвокатом и является сыном младшего брата президента Джона Кеннеди.

Кеннеди стал вторым зарегистрированным кандидатом на высший пост в Белом доме. Ранее о планах побороться за кресло главы США заявила писательница Марианна Уильямсон. Действующий американский лидер Джо Байден пока о своих планах переизбраться официально не заявлял.

Не оставляет надежд на политический реванш и бывший глава государства Дональд Трамп. Сейчас он являет фигурантом следствия о фальсификации документов, но уверен, что это только прибавляет ему рейтинг.