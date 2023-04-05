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Вернувшийся из зала суда Трамп назвал слушания шокирующими

Ян Брацкий
02:58 05.04.2023
Следующее заседание суда по делу экс-президента США Дональда Трампа состоится в Нью-Йорке 4 декабря 2023 года.
Вернувшийся из зала суда Трамп назвал слушания шокирующими
© Фото: Seth Wenig - Pool, CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
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Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал судебные слушания в рамках своего дела шокирующими. Недавно экс-глава Белого дома вернулся из Нью-Йорка во Флориду, где обратился к своим сторонникам.

«Слушание было шокирующим для многих, и не было "сюрпризов", следовательно, доказательств нет. Ничего противозаконного сделано не было», - цитирует Трампа РИА Новости.

Накануне Дональд Трамп явился в суд в Нью-Йорке, где против него выдвинули обвинения по 34 пунктам, в том числе подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс за неразглашение информацию о якобы связи с Трампом. Бывший американский лидер последовательно отверг все выпады прокурора и заявил о своей невиновности.

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