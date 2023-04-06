Politico: страны ЕС не могут решить, у кого закупать боеприпасы для Украины

© Фото: Senior Airman Stephani Barge, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

В ЕС не могут решить, будут ли закупаться боеприпасы для Украины исключительно у европейских компаний или же и у производителей из других стран. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Франция настаивает на первом варианте. Ее поддерживают Греция и Кипр, которые опасаются заключения контрактов с турецкими производителями.

Напомним, в марте лидеры стран ЕС поддержали план ускоренной передачи Киеву ракет и артиллерийских боеприпасов. На первом этапе снаряды поставят со складов.

Также на саммите Евросоюза подтвердил обещание предоставить Украине в течение года миллиард боеприпасов. Их приобретут через совместные заказы.

По словам российского президента Владимира Путина, Запад перешел все красные линии, передавая оружие Украине.