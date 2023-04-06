Politico: страны ЕС не могут решить, у кого закупать боеприпасы для Украины
Франция считает, что приобретать оружие необходимо исключительно у европейских производителей.
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В ЕС не могут решить, будут ли закупаться боеприпасы для Украины исключительно у европейских компаний или же и у производителей из других стран. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, Франция настаивает на первом варианте. Ее поддерживают Греция и Кипр, которые опасаются заключения контрактов с турецкими производителями.
Напомним, в марте лидеры стран ЕС поддержали план ускоренной передачи Киеву ракет и артиллерийских боеприпасов. На первом этапе снаряды поставят со складов.
Также на саммите Евросоюза подтвердил обещание предоставить Украине в течение года миллиард боеприпасов. Их приобретут через совместные заказы.
По словам российского президента Владимира Путина, Запад перешел все красные линии, передавая оружие Украине.