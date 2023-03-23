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Лидеры ЕС поддержали план по ускоренной передаче снарядов Украине

Сергей Лебедев
22:59 23.03.2023
На первом этапе снаряды поставят со складов, не дожидаясь их пополнения.
Лидеры ЕС поддержали план по ускоренной передаче снарядов Украине
© Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong Ii, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Лидеры стран ЕС поддержали план по ускоренной передаче Киеву артиллерийских боеприпасов и ракет. В соглашении отмечается, что поставки должны осуществляться без ущерба обороне стран Европейского союза. Предполагается, что на первом этапе Украине снаряды поставят со складов, не дожидаясь их пополнения ввиду срочности вопроса.

Также сегодня саммит Евросоюза подтвердил обещание предоставить Киеву в течение 12 месяцев миллиард снарядов, а также ракеты класса «земля - земля», если будет на них запрос. Все это приобретут  в том числе через совместные заказы.

Напомним, ранее одной из главных тем стало намерение Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном. В минобороны Соединенного Королевства объясняют свое решением тем, что боеприпасы данного типа очень эффективны.

При этом игнорируется опасность снарядов с обедненным ураном. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, планы Лондона говорят о намерении Запада окончательно уничтожить Украину. А министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что применение подобных снарядов вредит здоровью.

Не оставил без внимания заявление Великобритании и Владимир Путин. По словам президента, Запад решил воевать с Россией до последнего украинца и Москва будет вынуждена соответствующим образом на это реагировать.

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