Путин: Запад пересекает красные линии поставками оружия Киеву
Запад перешел все красные линии, передавая оружие Украине. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «России 1» заявил российский президент Владимир Путин.
«Они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее», - добавил глава государства.
Президент отметил, что все началось с вооруженного конституционного переворота. Поэтому Россия была вынуждена защитить Крым и в конечном итоге поддержать Донбасс.
Напомним, накануне Владимир Путин сообщил, что РФ разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Поводом для этого стало в том числе решение Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном. Ранее об этом заявила замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
В ответ российский лидер предупредил, что РФ будет реагировать на поставки боеприпасов с обедненным ураном.