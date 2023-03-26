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Путин: Запад пересекает красные линии поставками оружия Киеву

Сергей Лебедев
16:48 26.03.2023
Президент отметил, что все началось с вооруженного конституционного переворота на Украине.
Путин: Запад пересекает красные линии поставками оружия Киеву
© Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong II, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Запад перешел все красные линии, передавая оружие Украине. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «России 1» заявил российский президент Владимир Путин.

«Они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее», - добавил глава государства.

Президент отметил, что все началось с вооруженного конституционного переворота. Поэтому Россия была вынуждена защитить Крым и в конечном итоге поддержать Донбасс.

Напомним, накануне Владимир Путин сообщил, что РФ разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Поводом для этого стало в том числе решение Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном. Ранее об этом заявила замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.

В ответ российский лидер предупредил, что РФ будет реагировать на поставки боеприпасов с обедненным ураном.

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