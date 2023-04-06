Песков: РФ должна рассмотреть предоставление Белоруссии гарантий безопасности

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Россия должна рассмотреть возможность обеспечить Белоруссию гарантиями безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская Федерация, конечно, должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии», - сказал он в эфире «Первого канала».

По словам Пескова, это нужно сделать в контексте того, что Белоруссия является союзником и страной, с которой РФ находится в наиболее продвинутой форме интеграции.

В Кремле в четверг прошло заседание Госсовета Союзного государства. На нем президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия наращивают взаимодействие в обороне и безопасности. Белорусский лидер Александр Лукашенко также отметил, что в Союзном государстве создана эффективная система обороны, в рамках нее успешно действует региональная группировка войск.