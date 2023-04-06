В стране и мире Путин заявил о наращивании взаимодействия по обороне и безопасности с Белоруссией Тимур Шерзад По словам президента России, также Москва и Минск расширяют сотрудничество в военно-технической сфере. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия наращивают взаимодействие по обороне и безопасности. «Россия и Белоруссия наращивают и будут наращивать свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширяют сотрудничество в военно-технической сфере», - заявил Путин в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства. Как подчеркнул президент, это особенно важно в условиях сегодняшней непростой международной обстановки. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным безопасность и оборону Союзного государства.

Кроме этого, Лукашенко заявил, что надо укреплять границы Союзного государства для остановки потока оружия с Украины. Экспертное мнение и аналитика