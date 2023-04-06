Путин заявил о наращивании взаимодействия по обороне и безопасности с Белоруссией
По словам президента России, также Москва и Минск расширяют сотрудничество в военно-технической сфере.
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия наращивают взаимодействие по обороне и безопасности.
«Россия и Белоруссия наращивают и будут наращивать свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширяют сотрудничество в военно-технической сфере», - заявил Путин в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.
Как подчеркнул президент, это особенно важно в условиях сегодняшней непростой международной обстановки.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным безопасность и оборону Союзного государства.
Кроме этого, Лукашенко заявил, что надо укреплять границы Союзного государства для остановки потока оружия с Украины.