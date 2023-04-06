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Замглавы МИД РФ и посол США обсудили задержание журналиста WSJ Гершковича

Дмитрий Трунов
20:40 06.04.2023
В министерстве иностранных дел России отметили, что в США раздувается шумиха вокруг этого дела.
Замглавы МИД РФ и посол США обсудили задержание журналиста WSJ Гершковича
© Фото: Sergey Petrovnews, globallookpress
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков 6 апреля обсудил с послом США Линн Трейси задержание в России американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Встреча состоялась по просьбе американского дипломата, сообщили в МИД РФ.

Рябков обратил внимание на серьезный характер предъявленных Гершковичу обвинений. Он указал, что американца поймали с поличным. Кроме того, сотрудник WSJ пытался добыть секретные сведения под прикрытием своего журналистского статуса.

Представитель российского МИД объяснил, что американское посольство своевременно известили о задержании, а доступ к журналисту осуществляется с учетом имеющейся консульской практики и законодательства Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что в США раздувается шумиха вокруг этого дела. Ее цель - воздействовать на российские власти и суд, но это бесперспективно и бессмысленно, говорится в сообщении.

О задержании Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 29 марта. По данным ФСБ, журналист собирал тайные сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая по обвинению в шпионаже.

В WSJ отвергли обвинения против корреспондента и потребовали его немедленно освободить. Газета призвала власти США выслать российского посла и всех работающих в стране российских журналистов.

Ранее, 2 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили задержание журналиста WSJ во время телефонного разговора.

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