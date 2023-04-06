Эксперт Ципис: обострение в Израиле навредит США в преддверии выборов

Несколько десятков ракет были выпущены по территории Израиля в четверг.

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Обострение на Ближнем Востоке крайне невыгодно Вашингтону в условиях приближающихся выборов и украинского конфликта. Об этом в беседе со «Звездой» заявил специалист по международным отношениям и безопасности Саймон Ципис.

«Обострение на Ближнем Востоке никак невыгодно Вашингтону. Во-первых, у них на носу выборы в следующем году. Во-вторых, только недавно США вывели львиную долю своих войск с Ближнего Востока, а именно из Сирии, это был один из элементов предвыборной программы демократов, Байдена (Джо Байден, президент США. - Прим.ред.)... Теперь, если будет обострение с Израилем, какую-то часть американских войск придется вернуть», - пояснил он.

Помимо этого, США сосредоточены на боевых действиях на Украине и укреплении НАТО, а потому им просто не хватит сил на такое количество театров военных действий, отметил эксперт.

Предположительной причиной обстрела Ципис назвал ответ на израильскую военную операцию. Необычно то, что он произошел в священный для мусульман месяц Рамадан.

«Обычно мусульмане в Рамадан не предпринимают никакого обострения с Израилем, потому что месяц Рамадан - это святой месяц, в который они стараются не усугублять ситуацию», - сказал собеседник.

До 30 ракет в четверг были выпущены из Ливана по северу Израиля, пять из которых упали на территории страны. Израиль нанес ответный удар по территориям на юге Ливана. Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановил все рейсы, воздушное пространство на севере страны было закрыто. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в связи с ракетной атакой созвал оперативное совещание с руководством силовых структур.

Ливанская шиитская партия «Хезболла» накануне осудила действия израильской полиции в мечете «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, в результате которых десятки палестинцев пострадали, сотни были задержаны. При этом свою причастность к обстрелу в «Хезболле» отвергли. В предыдущие дни удары по Израилю наносились из сектора Газа, которое контролирует палестинское движение «Хамас».

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь связал обострение обстановки на севере Израиля с глубоким политическим кризисом в стране.