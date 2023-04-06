Эксперт Зелтынь: конфликт на границе с Ливаном вызван политическим кризисом в Израиле
Обострение обстановки на северной границе Израиля связано с глубоким политическим кризисом, который происходит в стране. Такое мнение высказал старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь.
«Кризис связан с тем, что впервые в истории Израиля было сформировано ультраправое правительство... Как минимум два министра в правительстве громко и безапелляционно озвучивают антиарабские и антиисламские заявления», - сказал он.
В результате определенные круги в палестинском движении сопротивления, в частности ХАМАС, и ряд других боевых организаций начинают использовать заявления официальных лиц Израиля против самого Израиля.
«Совершенно обоснованно заявляя: “Cмотрите, Израиль показывает свое лицо, он снимает овечью шкуру, мы видим там волчьи клыки, он собирается устроить нам Варфоломеевскую ночь. Мы должны этого не допустить, защитить наших братьев”», - объяснил логику палестинцев Зелтынь.
Кроме того, по словам политолога, на этот политический кризис накладываются события в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, где каждый год наблюдается напряженная ситуация.
Ранее сообщалось, что несколько десятков ракет выпущены из Ливана по северу Израиля. Появились данные о пострадавших. Затем стало известно, что Израиль нанес ответный удар по территориям на юге Ливана. Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановил все рейсы, воздушное пространство на севере страны было закрыто.
По данным RT, в Ливане уже удалось обнаружить ракетные установки, которые были использованы для обстрела Израиля. Ливанские власти проводят расследование.