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Десятки ракет выпущены из Ливана по северу Израиля

Тимур Шерзад
15:33 06.04.2023
Премьер-министр Израиля Нетаньяху проводит оперативное совещание по безопасности.
© Видео: Twitter QudsNen, Dragonvibee, Tatiana35860786, OptionHQ © Фото: Twitter QudsNen, Dragonvibee, Tatiana35860786, OptionHQ
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Десятки ракет стартовали с территории Ливана, целью стали северные территории Израиля. Эти пуски подтвердили израильские военные. 

Сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже проводит оперативное совещание по безопасности. 

Также сообщается, что эхо от громких взрывов слышали жители израильских городов, расположенных вдоль ливанской границы. 

Как сообщает радиостанция Кan, один житель был ранен осколками ракеты, а другой пострадал при попытке попасть в бомбоубежище. 

Портал Ynet заявляет, что израильские военные ответили артиллерийским обстрелом на запуск ракет.

Ранее сообщалось, что около сотни палестинцев пострадали при столкновениях с полицией Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

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