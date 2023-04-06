Путин: необходимо сделать так, чтобы в Донецке вообще не было обстрелов

Президент России заметил, что сокращение обстрелов столицы ДНР - это хорошо, но, раз удалось добиться сокращения, то стоит двигаться к полному прекращению работы вражеской артиллерии по городу.

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Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным заявил, что необходимо сделать так, чтобы больше вообще не было обстрелов Донецка.

По словам Пушилина, основная проблема для дончан - это обстрелы украинских боевиков. Ранее он уже обращался к президенту с этим вопросов. После того, как город получил дополнительную помощь в сфере ПВО и контрбатарейной борьбы, по статистике вражеские обстрелы сократились в два раза.

«Задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев, всех - сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Если сократились уже, уже к этому постепенно прийти», - заметил Путин.

Среди самых сложных в плане обстрелов районов города Денис Пушилин назвал Петровский, Куйбышевский и Киевский.

Ранее Владимир Путин заявил послу Соединенных Штатов, что поддержка Вашингтоном госпереворота в Киеве привела к украинскому кризису.