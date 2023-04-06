Украинские боевики обстреляли Донецк, погибло как минимум четыре человека
Реактивные снаряды врага разорвались в Калининском районе Донецка.
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Украинские боевики обстреляли Калининский район Донецка из реактивных систем залпового огня.
РИА Новости сообщает как минимум о четырех погибших, а по данным Mash, количество погибших уже достигает девяти человек.
Сообщается, что целью ударов стал автопарк.
Ранее «Звезда» публиковала последствия обстрела врагом другого района Донецка, Киевского. Тогда противник выпустил два десятка снарядов РСЗО.