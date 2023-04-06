В МО РФ рассказали об артударе врага по своим же боевикам, которые сдались российским войскам

Украинские боевики выпустили по своим же 300 снарядов тяжелой артиллерии.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России рассказало о том, как украинская артиллерия нанесла удар по своим же боевикам, которые сдались российским войскам. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Пятого апреля подразделения «Южной» группировки войск в районе Авдеевки брали вражеский опорный пункт. В ходе боя командир подразделения 53-й мехбригады противника обратился к российскому командованию по открытому каналу связи. Он хотел сдаться вместе со своим подразделением в 14 человек.

«Для безопасного выхода украинских военнослужащих с занимаемого опорного пункта российской группировкой были приостановлены боевые действия и полностью прекращен огонь», - заметил Конашенков.

Украинские военнослужащие были размещены в блиндаже до утра, чтобы потом быть вывезенными в тыл.

Но ночью украинская артиллерия специально открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся боевики. Противник израсходовал на это около трехсот снарядов крупного калибра.

В итоге все четырнадцать сдавшихся в плен украинцев были убиты своей же артиллерией.

Также Игорь Конашенков рассказал о пресечении попытки проникновения более украинских диверсантов в Брянскую область.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.