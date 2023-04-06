Путин рассказал, что киевский режим вчера уничтожил своих попавших в плен бойцов

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным рассказал, что ему вчера доложили о ситуации с пленными украинскими военными, которые были уничтожены ВСУ.

Главе государства доложили, что вчера удалось взять в плен 14 украинских боевиков. Они не пытались сбежать, их планировалось вывезти из зоны боевых действий. Однако националисты ударили по своим же бойцам.

«300 снарядов противник положил в одно место. Уничтожил всех своих военнослужащих. К сожалению, и наши ребята пострадали», - сказал президент Пушилину.

Таким образом киевский режим проявил высшую степень цинизма, свою жестокую сущность, украинских боевиков необходимо отбрасывать на такое расстояние, с которого они не смогут нам наносить ущерб, подчеркнул Путин.