Путин рассказал, что киевский режим вчера уничтожил своих попавших в плен бойцов
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным рассказал, что ему вчера доложили о ситуации с пленными украинскими военными, которые были уничтожены ВСУ.
Главе государства доложили, что вчера удалось взять в плен 14 украинских боевиков. Они не пытались сбежать, их планировалось вывезти из зоны боевых действий. Однако националисты ударили по своим же бойцам.
«300 снарядов противник положил в одно место. Уничтожил всех своих военнослужащих. К сожалению, и наши ребята пострадали», - сказал президент Пушилину.
Таким образом киевский режим проявил высшую степень цинизма, свою жестокую сущность, украинских боевиков необходимо отбрасывать на такое расстояние, с которого они не смогут нам наносить ущерб, подчеркнул Путин.