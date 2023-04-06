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МО РФ: в Брянской области пресечена попытка проникновения более 15 украинских диверсантов

18:33 06.04.2023
Противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Брянской области пресечена попытка украинских диверсантов проникнуть на территорию России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Сегодня около 8.30 утра подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Случаевск Брянской области», - сказал он.

Российские артиллеристы нанесли поражение противнику. Украинские диверсанты с потерями отошли. Потерь среди наших бойцов нет, подчеркнул представитель российского оборонного ведомства.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится о намеренном уничтожении Киевом своих же военнослужащих, чтобы пресечь попытки отступления.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным заявил, что украинские боевики убили 14 военнослужащих ВСУ, которые сдались в плен российским военнослужащим. Поведение противника глава государства охарактеризовал как циничное и жестокое.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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