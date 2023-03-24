МИД Китая заявил, что не знает о возможности переговоров Си Цзиньпина и Зеленского

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о трудностях в ходе подготовки разговора Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина.

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Китай не может предоставить информацию о возможном разговоре председателя Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин. При этом она добавила, что официальный Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами.

«По украинскому вопросу Китай поддерживает взаимодействие со всеми сторонами. Касательно вашего конкретного вопроса, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить», - приводит РИА Новости слова представителя МИД.

На этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом. В ходе переговоров, китайский лидер еще раз обстоятельно обсудил с президентом Владимиром Путиным мирный план по Украине. Глава российского государства отметил, что его положения могли бы стать основой для будущего урегулирования ситуации при готовности Украины и США.

Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк признался, что при подготовке разговора Владимира Зеленского и Си Цзиньпином возникли трудности. Сейчас вероятность беседы прорабатывает украинский МИД, уточнил Подоляк.