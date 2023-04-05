Эксперт Санакоев: в Китае Макрону объяснят, с кем лучше быть Европе

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Сергей Санакоев

Европейцы не смогут убедить Китай не расширять сотрудничество с РФ, считает президент Российско-китайского аналитического центра и заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. В среду, 5 апреля, французский президент Эммануэль Макрон прибыл в Пекин с государственным визитом. Он предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен сопровождать его в ходе визита в КНР.

Перед поездкой в Пекин Макрон обсудил свой предстоящий визит с президентом США Джозефом Байденом. Французский лидер намерен обсудить в Пекине украинский конфликт. Фон дер Ляйен провела перед поездкой телефонный разговор с Зеленским. Глава Еврокомиссии заявляла, что то, как Китай будет взаимодействовать с РФ по линии СВО, станет «определяющим фактором» для будущих отношений с ЕС.

«Если у них (европейцев. - Прим. ред.) стоит задача убедить Китай не расширять сотрудничество с РФ, то это бесполезно. Мы помним, как [госсекретарь США Энтони] Блинкен еще в феврале пытался полететь в Пекин примерно с такой же повесткой дня, и этот визит не состоялся», - сказал «Звезде» Сергей Санакоев.

Эксперт считает, что пролетевший над США китайский аэростат был выдуманной причиной отмены этого визита. Потому что в ходе подготовки китайцы сказали: такие вещи, как стратегическое партнерство с Россией, мы обсуждать с вами не собираемся.

Если в ходе подготовки визита Макрона изменилось настроение по повестке и европейцы хотели бы обсудить, насколько возможна и реальная реализация мирного плана Китая по урегулированию ситуации на Украине, то китайцы готовы с ними разговаривать, считает Санакоев.

По словам эксперта, для КНР странно выглядит постановка вопроса о том, что Макрон попросил фон дер Ляйен присоединиться к этому визиту. Это против протокола, принятого в дипломатии и международной практике, а китайцы, как известно, достаточно строго придерживаются протокола. Но в Китае показали, что готовы ее выслушать.

«И я уверен, что она, безусловно, получит определенный адекватный ответ, где ей покажут, каким образом она должна себя вести. Это будет примерно как в свое время Ян Цзечи отчитал Блинкена в Анкоридже, когда тот пытался поучить китайцев, как надо вести международные дела», - сказал Санакоев.

Единственный вариант, как с китайцами можно разговаривать, - это дружески, говорит эксперт. Но главное - содержательная сторона вопроса.

«Здесь надо исходить из того, что Китай будет рассказывать и показывать, кто на самом деле является агрессором в мире, кто в Европе беспрекословно идет вопреки своим интересам на подчинение этим силам. И кто стоит на страже комплексной безопасности мира», - считает он.

По словам Санакоева, приезд Макрона и фон дер Ляйен для КНР это возможность высказать европейским партнерам, что происходит в мире на самом деле и с кем Европе лучше быть. Специалист подчеркнул, что российско-китайские отношения открыты для Европы, и ЕС лучше присоединяться к этой связке, чем слепо следовать тому курсу, который ей навязывает Вашингтон.