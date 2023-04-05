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Блинкен заявил, что Запад сосредоточен на приближении Украины к стандартам НАТО

Анна Касаткина
18:06 05.04.2023
Изменений по отношению к Украине в политике альянса нет, сказал госсекретарь США.
Блинкен заявил, что Запад сосредоточен на приближении Украины к стандартам НАТО
© Фото: Михаил Маркив, РИА Новости
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Политика «открытых дверей» в НАТО по отношению к Украине не поменялась, Запад сосредоточен на практических шагах для соответствия страны стандартам альянса. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы сосредоточены на практических шагах, которые можно предпринять... чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО. Конечно, двери НАТО остаются открыты. Изменений нет», - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Блинкен добавил, что сейчас западные страны концентрируют свои усилия на помощи Украине в отражении «российской агрессии» и в том, чтобы Киев смог «вернуть больше захваченных территорий».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разговор о членстве Украины в НАТО возможен только при сохранении ее «как суверенной нации». В то же время он отметил, что позиция по членству Украины остается неизменной и страна будет принята в альянс.

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