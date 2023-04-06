Путин и Лукашенко начали заседание Госсовета Союзного государства

Как утверждается, встреча лидеров двух стран началась с разговора тет-а-тет.

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В Кремле началось заседание Государственного совета Союзного государства.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали встречу с разговора один на один, передает Telegram-канал «Пул первого».

Президент Белоруссии заявил, что договорился накануне с Путиным, что заседание будет проводить он. Лукашенко выразил российскому коллеге благодарность за прием «такой большой компании».

«Александр Григорьевич будет как председатель Высшего госсовета Союзного государства вести сегодня нашу работу. Я просто как хозяин площадки хочу поприветствовать вас еще раз, пожелать успешной работы», - сказал Владимир Путин.

Белорусский президент прилетел в Москву в минувшую среду, 5 апреля. Уже вечером того же дня в Кремле состоялась встреча Лукашенко и Путина. По словам российского президента, они встретились, чтобы обсудить важные темы в спокойной обстановке до заседания Госсовета.