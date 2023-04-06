Глава Минфина РФ объяснил колебания курса доллара торговым балансом

По словам Антона Силуанова, на курс национальной валюты влияет то, сколько продала страна и сколько купила.

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Колебания курса рубля связаны с притоком и оттоком иностранной валюты из страны, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам главы Минфина, тенденции в течение последних месяцев «бывают как в одну, так и в другую сторону».

На курс влияет торговый баланс: сколько продала страна и сколько купила. Поэтому на стоимости иностранной валюты может сказываться увеличение импорта или сокращение экспортной выручки.

Сейчас цены на российские энергоносители выросли, поэтому можно ожидать укрепления курса рубля, сказал министр финансов. При этом он не стал давать прогнозов, указав, что Центробанк не ставит никаких границ для стоимости российской валюты.

Доллар США и евро растут на Московской бирже относительно рубля несколько последних дней. В четверг 6 апреля курс американской валюты впервые с апреля 2022 года превысил 80 рублей.

Ранее Владимир Путин заявил, что Вашингтон совершает ошибку, ограничивая использование доллара из-за сиюминутных соображений. После введения западных санкций Россия стремится к переходу на международные расчеты в других валютах.