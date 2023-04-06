В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Минфина РФ объяснил колебания курса доллара торговым балансом

Дмитрий Трунов
16:44 06.04.2023
По словам Антона Силуанова, на курс национальной валюты влияет то, сколько продала страна и сколько купила.
Глава Минфина РФ объяснил колебания курса доллара торговым балансом
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Колебания курса рубля связаны с притоком и оттоком иностранной валюты из страны, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам главы Минфина, тенденции в течение последних месяцев «бывают как в одну, так и в другую сторону».

На курс влияет торговый баланс: сколько продала страна и сколько купила. Поэтому на стоимости иностранной валюты может сказываться увеличение импорта или сокращение экспортной выручки.

Сейчас цены на российские энергоносители выросли, поэтому можно ожидать укрепления курса рубля, сказал министр финансов. При этом он не стал давать прогнозов, указав, что Центробанк не ставит никаких границ для стоимости российской валюты.

Доллар США и евро растут на Московской бирже относительно рубля несколько последних дней. В четверг 6 апреля курс американской валюты впервые с апреля 2022 года превысил 80 рублей.

Ранее Владимир Путин заявил, что Вашингтон совершает ошибку, ограничивая использование доллара из-за сиюминутных соображений. После введения западных санкций Россия стремится к переходу на международные расчеты в других валютах.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:45 ОПК
Видео
Шойгу поручил проработать производство спецбронетехники для размещения модулей медицины и связи
16:30 В стране и мире
Лидера «Ночных снайперов» Арбенину просят проверить на дискредитацию ВС РФ
16:39 В стране и мире
Видео
В Пекине проходит трехсторонняя встреча Си Цзиньпина, Макрона и фон дер Ляйен
16:12 В стране и мире
Израиль нанес ответный удар по Ливану
15:53 В стране и мире
Прокурор Швеции: за взрывами на «Северных потоках» стоит спонсируемая государством группа
Популярное
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Пассажир рейса Москва - Магадан попытался открыть дверь самолета на высоте
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Шойгу: Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.