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Figaro: попытка сделать из доллара политическое оружие сыграла против США

Максим Крюков
07:12 04.04.2023
По словам обозревателя французского издания Le Figaro, все больше стран переходят на расчеты в национальных валютах, так как США используют доллар как инструмент давления на других участников международных отношений.
Figaro: попытка сделать из доллара политическое оружие сыграла против США
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Соединенные Штаты Америки загнали себя в ситуацию, когда мир движется в сторону неизбежной дедолларизации. Такое мнение выразил обозреватель Рено Жирар в статье для французской газеты Le Figaro.

«Сделав из своей валюты орудие политического давление на другие страны, американцы, сами того не желая, запустили глобальное движение за свержение короля-доллара», - говорится в материале.

По словам французского аналитика, дедолларизация является необратимым процессом. Жирар объяснил нежелание стран использовать доллар тем, что власти США применяют валюту как инструмент давления на других участников международных отношений. Отмечается, что в связи с этим многие государства предпочитают переходить на расчеты в национальных валютах.

«Более того, страны БРИКС планируют создать собственную валюту для осуществления торговли», - подчеркнул автор публикации.

Кроме того, обозреватель привел в пример китайскую электронную систему межбанковских расчетов, которая является прямым конкурентом системе SWIFT, контролируемой странами коллективного Запада.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон совершает ошибку, ограничивая использование доллара из-за сиюминутных соображений. Российский лидер отметил, что США пилят сук, на котором сидят. Глава государства добавил, что Россия не против использования доллара, но нашей стране не дают это делать.

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