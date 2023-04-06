Курс доллара превысил 80 рублей впервые с апреля 2022 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся до 87,5 рубля.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Впервые с 18 апреля 2022 года курс доллара в ходе торгов составил более 80 рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Московской биржи.

Отмечается, что рост валюты Европейского союза составил 17 копеек, до 87,46 рубля. Национальная валюта Китая - юань - подорожала на 5 копеек, до 11,63 рубля.

Ранее стало известно, что на фоне решения ряда стран ОПЕК+ (Организация стран - экспортеров нефти) по сокращению добычи нефти мировые цены на черное золото выросли более чем на 5%. Майские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 7,12%, преодолев отметку в 81 доллар за баррель. Рост стоимости июньских фьючерсов на нефть Brent к 01.18 (мск) составил 7,13% (до $85,59 за баррель).