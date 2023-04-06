Политолог Безпалько: Зеленский признал готовность Украины к поглощению Польшей

Ранее Зеленский заявил, что между украинцами и поляками не будет существовать никаких границ.

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что с Польшей не будет границ, могут быть признанием того, что киевский режим готов к поглощению страны Польшей. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Если его будут слишком сильно спрашивать, он наверняка скажет, что конечно же “я имел в виду, что мы просто будем все находиться в Евросоюзе”», - сказал эксперт.

В случае если Украина окажется в ЕС, более тесное сотрудничество в этом союзе между Киевом и Варшавой приведет к тому, что не будет ни экономических, ни политических границ, и тогда Украина и Польша будут являться частью «дружной европейской семьи». По мнению политолога, Зеленский будет говорить именно об этом.

«Я это рассматриваю как открытое признание того, что Украина готова к тому, что ее колонизирует Польша. Под словом "колонизация" я понимаю поглощение Украины Польшей», - объяснил Безпалько.

При этом возможно, что какие-то формальные атрибуты украинской государственности останутся, считает эксперт.

«Если в школах Украины начнется изучение польского языка, то это будет означать их колонизацию. То есть постепенно эти люди будут уже не только разговаривать на польском, но и ориентироваться на Польшу», - заявил политолог.

Таким образом, Варшава в таком случае станет для украинцев своеобразным центром государственной, политической, административной жизни, выразил мнение Безпалько.

Ранее Зеленский пообещал, что между украинцами и поляками не будет существовать никаких границ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал следить за заявлениями президента Украины, в них нужно разбираться.