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Песков о словах Зеленского про границы с Польшей: если речь о поглощении Украины, здесь нужно разобраться

Анна Назайкина
12:29 06.04.2023
Представитель Кремля призвал следить за заявлениями украинского президента.
Песков о словах Зеленского про границы с Польшей: если речь о поглощении Украины, здесь нужно разобраться
© Фото: IMAGO, DAMIAN BURZYKOWSKI, GlobalLookPress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что в будущем границы с Польшей не станет.

Напомним, такое заявление президент Украины сделал после того, как польский лидер Анджей Дуда вручил ему высшую госнаграду - орден Белого орла.

«Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться», - сказал он.

Песков также предположил другой вариант толкования слов украинского лидера: Зеленский стремится идти путем соседних государств.

«Например, объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык, но тоже мы такие прецеденты видели вот по соседству от Украины», - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля подчеркнул, что необходимо набраться терпения и дождаться разъяснений со стороны Зеленского.

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