Израиль нанес ответный удар по Ливану

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Израиль обстрелял южные районы Ливана в ответ на запуск ракет с территории этой страны, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в силах безопасности. Под удар попали окраины населенного пункта Эль-Клейла неподалеку от города Тир.

Сообщается, что по территории Ливана выпущено не меньше 15 ракет. Над территорией страны на небольшой высоте летают израильские самолеты-разведчики, передает Sky News Arabia.

Ранее израильские СМИ сообщили о десятках ракет, выпущенных с ливанской территории. Они были нацелены на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи. Эхо от громких взрывов слышали жители израильских городов, расположенных вдоль ливанской границы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал в четверг оперативное совещание с участием руководителей силовых структур страны. Ранее 100 палестинцев пострадали при столкновениях с полицией Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Кроме того, в ночь на 4 апреля израильские военные нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска. Израильские военные неоднократно заявляли, что целью их ударов являются силы иранского КСИР, действующие на территории этой страны.