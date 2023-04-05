Около 100 палестинцев пострадали при столкновениях с полицией Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме

По словам очевидцев, израильские полицейские ворвались в мечеть и начали бить молящихся дубинками и прикладами автоматов, стреляли резиновыми пулями, применили светошумовые гранаты.

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Между Израилем и Палестиной произошло новое обострение. Из Сектора Газа были выпущены 9 ракет по прилегающим израильским территориям, 4 из них перехватила система противоракетной обороны «Железный купол», остальные - упали в открытой местности.

Атака палестинцев стала ответом на действия израильской полиции, которая устроила битву в мечети Аль-Акса. По данным телеканала «Аль-Маядин», полицейские ворвались в здание, чтобы задержать несколько человек, как утверждают власти, нарушавших закон. Подозреваемые забаррикадировались, а правоохранители, по словам очевидцев, начали бить молящихся дубинками и прикладами автоматов, стреляли резиновыми пулями, применили светошумовые гранаты.

В результате столкновений пострадали около 100 человек, задержанных - более четырехсот. Все это вызвало уличные беспорядки, в ряде городов радикально настроенная арабская молодежь нападала на полицейских, закидывала стражей порядка камнями, строила баррикады.

Ранее в Министерстве обороны Сирийской Арабской Республики сообщили, что в ночь на 4 апреля израильские военные со стороны Голанских высот нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска. По данным ведомства, силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство ракет. Однако в результате атаки погибли два мирных жителя.