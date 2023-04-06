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Новая нейросеть позволит россиянам «пообщаться» с Жириновским

Анна Касаткина
16:01 06.04.2023
Алгоритм будет работать на основе архива выступлений бывшего лидера ЛДПР.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Photoagency Interpress, GlobalLookPress
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В России запустят нейросеть «Жириновский», которая сможет смоделировать позицию Владимира Жириновского по той или иной ситуации во внутренней и внешней политике РФ. Об этом рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Будет запущен проект политический, алгоритм "Жириновский". Это проект в сфере искусственного интеллекта, новейшая современная нейросеть, которая сумеет смоделировать на основе анализа сегодняшней ситуации ту позицию, которую занял бы гениальный политик (Жириновский. - Прим. ред.)», - сообщил он на заседании Госдумы.

По его словам, нейросеть сможет сформировать тот ответ, который дал бы Жириновский по той или иной проблеме во внутренней или внешней политике РФ. Она будет работать на основе архива выступлений бывшего лидера ЛДПР из более 18 тысяч видеозаписей. Слуцкий добавил, что к разработке алгоритма привлекают талантливую российскую молодежь, а представить его могут уже в течение полугода.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения коронавируса, в частности, у политика развилась двусторонняя пневмония.

В годовщину смерти Жириновского на Новодевичьем кладбище в Москве прошла церемония открытия памятника основателю ЛДПР.

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