В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Я не хочу лежать в райском саду»: в Москве открыли памятник Жириновскому

Максим Крюков
09:35 06.04.2023
Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни после тяжелой болезни - у политика развилась двусторонняя пневмония после заражения COVID-19.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

На Новодевичьем кладбище в Москве прошла церемония открытия памятника российскому политику, основателю Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому.

На мемориале выгравирована одна из фраз депутата Государственной думы восьми созывов: «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе столицы имени политика, бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Объект улично-дорожной сети расположен от Нежинской улицы вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный заказник "Долина реки Сетуни"» в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа.

Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни после тяжелой болезни - у политика развилась двусторонняя пневмония после заражения коронавирусом. О смерти лидера ЛДПР 6 апреля 2022 года сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:19 В стране и мире
В ДНР больше не будет применяться смертная казнь
09:49 В стране и мире
Видео
Задержан еще один участник банды Басаева и Хаттаба
09:35 В стране и мире
Видео
«Я не хочу лежать в райском саду»: в Москве открыли памятник Жириновскому
08:27 В стране и мире
Украинские националисты выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Мелитополю
06:33 В стране и мире
Авианосец ВМС армии Китая «Шаньдун» вышел в океан и находится в 370 км от Тайваня
Популярное
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Пассажир рейса Москва - Магадан попытался открыть дверь самолета на высоте
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Шойгу: Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.