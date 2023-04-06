«Я не хочу лежать в райском саду»: в Москве открыли памятник Жириновскому

Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни после тяжелой болезни - у политика развилась двусторонняя пневмония после заражения COVID-19.

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На Новодевичьем кладбище в Москве прошла церемония открытия памятника российскому политику, основателю Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому.

На мемориале выгравирована одна из фраз депутата Государственной думы восьми созывов: «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе столицы имени политика, бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Объект улично-дорожной сети расположен от Нежинской улицы вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный заказник "Долина реки Сетуни"» в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа.

Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни после тяжелой болезни - у политика развилась двусторонняя пневмония после заражения коронавирусом. О смерти лидера ЛДПР 6 апреля 2022 года сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.