В стране и мире Улица Жириновского появилась на карте Москвы Ирина Елагина В честь известного российского политика назвали улицу на западе столицы. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: Имя известного российского политика, основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского присвоили улице на западе Москвы. Об увековечивании памяти политика на карте столицы представитель мэрии сообщил ТАСС. «В память о российском политике Владимире Вольфовиче Жириновском (1946-2022) безымянному проезду, расположенному на территории ТСЖ "Городок "Надежный" в районе Очаково-Матвеевское, присвоено наименование - улица Жириновского», - передает агентство. В мэрии уточнили, что правовым основанием для изменения в городской топонимике стало постановление, принятое на заседании президиума правительства Москвы 20 сентября 2022 года. Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика