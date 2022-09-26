Улица Жириновского появилась на карте Москвы
В честь известного российского политика назвали улицу на западе столицы.
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Имя известного российского политика, основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского присвоили улице на западе Москвы. Об увековечивании памяти политика на карте столицы представитель мэрии сообщил ТАСС.
«В память о российском политике Владимире Вольфовиче Жириновском (1946-2022) безымянному проезду, расположенному на территории ТСЖ "Городок "Надежный" в районе Очаково-Матвеевское, присвоено наименование - улица Жириновского», - передает агентство.
В мэрии уточнили, что правовым основанием для изменения в городской топонимике стало постановление, принятое на заседании президиума правительства Москвы 20 сентября 2022 года.
Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года.