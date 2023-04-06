Владельца русскоязычной «Википедии» оштрафовали за экстремистскую песню

Убрать статью с сайта потребовал Дорогомиловский суд Москвы еще в 2010 году.

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Мировой судья в Таганском районе Москвы оштрафовал владельца русскоязычной версии «Википедии» за неудаление информации по требованию закона. Wikimedia Foundation, Inc должна заплатить 800 тысяч рублей за нарушение ч. 2 ст. 13.41 КоАП.

Согласно оглашенным в суде материалам, дело связано с отказом удалить материал о запрещенной и признанной экстремистской песне группы «Психея». Убрать эту статью из «Википедии» потребовал Дорогомиловский суд Москвы в 2010 году.

Представитель Wikimedia в суде потребовала прекратить дело и не привлекать компанию к ответственности, уточняет ТАСС. По ее словам, дело должны рассматривать по месту нахождения привлекаемого ответчика - в штате Флорида.

В феврале Wikimedia оштрафовали на 2 млн рублей за недостоверную информацию о действиях ВС РФ в зоне СВО. Ситуация с фейками на страницах «Википедии» активно обсуждается в РФ уже несколько лет. В частности, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призывал закрыть этот интернет-ресурс в России, но «не завтра», а когда будет создана подходящая отечественная замена.