Аналитик заявил о возможности полной блокировки «Википедии» из-за фейковых статей

В качестве возможного срока Денис Кусков назвал несколько месяцев из-за трудностей, связанных с работой с зарубежными сайтами.

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Роскомнадзор принял «меры понуждения» в отношении «Википедии». Заключаются они в том, что поисковые системы вынуждены будут информировать пользователей о нарушении сервисом определенных норм законодательства.

Связано это с тем, что на «Википедии» остаются в открытом доступе материалы с запрещенной информацией, в том числе фейки о спецоперации России на Украине. Директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков объяснил «Звезде», что может за этим последовать. Он отметил, что нельзя давать гарантии того, что «Википедия» не будет заблокирована.

«Государство ведет целенаправленную политику борьбы с размещением недостоверной информации, и мы видим, что первичная, постепенная работа ведется в этом направлении. Я думаю, что вряд ли стоит ожидать удаления данных с сайта “Википедия”, а значит, можно рассматривать вариант с полным запретом ее деятельности на территории РФ», - прокомментировал Кусков.

В качестве возможного срока специалист спрогнозировал несколько месяцев, так как работа с зарубежными сайтами предполагает большую длительность, чем с отечественными.

Ранее Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation Inc. в перечень компаний, которые должны открыть свое представительство в РФ и выполнить ряд требований в рамках закона о «приземлении».