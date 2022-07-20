Аналитик заявил о возможности полной блокировки «Википедии» из-за фейковых статей
Роскомнадзор принял «меры понуждения» в отношении «Википедии». Заключаются они в том, что поисковые системы вынуждены будут информировать пользователей о нарушении сервисом определенных норм законодательства.
Связано это с тем, что на «Википедии» остаются в открытом доступе материалы с запрещенной информацией, в том числе фейки о спецоперации России на Украине. Директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков объяснил «Звезде», что может за этим последовать. Он отметил, что нельзя давать гарантии того, что «Википедия» не будет заблокирована.
«Государство ведет целенаправленную политику борьбы с размещением недостоверной информации, и мы видим, что первичная, постепенная работа ведется в этом направлении. Я думаю, что вряд ли стоит ожидать удаления данных с сайта “Википедия”, а значит, можно рассматривать вариант с полным запретом ее деятельности на территории РФ», - прокомментировал Кусков.
В качестве возможного срока специалист спрогнозировал несколько месяцев, так как работа с зарубежными сайтами предполагает большую длительность, чем с отечественными.
Ранее Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation Inc. в перечень компаний, которые должны открыть свое представительство в РФ и выполнить ряд требований в рамках закона о «приземлении».