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Шойгу заявил о заключении 200 контрактов с предприятиями ОАК

13:00 04.04.2023
Шойгу заявил, что по ряду контрактов имеется дебиторская задолженность и настало время рассмотреть, как она погашается согласно графику, утвержденному в начале года.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что в данный момент с предприятиями ОАК заключено 200 контрактов. Он сделал это в ходе селекторного совещания.

«С организациями данных компаний (предприятий ОАК. - Прим. ред.) заключено 200 контрактов на строительство, модернизацию и поддержание исправности авиационной техники», - заметил Шойгу. 

Сергей Шойгу заметил, что по ряду контрактов имеется дебиторская задолженность. Он добавил, что в начале 2023 года был утвержден график ее погашения, и выразил намерение рассмотреть выполнение этого графика в ходе совещания. 

Кроме этого, министр обороны заявил, что вступление Финляндии в НАТО не повлияет на исход специальной военной операции

Также, по его словам, на российском полигоне уже начато обучение белорусских расчетов ОТРК «Искандер», который способен использовать ядерные ракеты.  

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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