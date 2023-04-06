Путин заявил, что необходимо отодвигать боевиков на расстояние, с которого они не нанесут ущерб
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо отодвигать украинских боевиков подальше, чтобы они не могли наносить ущерб артиллерией.
«Наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб», - сказал глава государства на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
Путин обвинил киевский режим в жестокости как по отношению к россиянам, так и к украинцам. Президент рассказал, что на одном из участков на линии соприкосновения 14 украинских военнослужащих сдались в плен. Российские бойцы собирались их вывезти в безопасное место, однако противник выпустил 300 снарядов и уничтожил всех своих военнослужащих. Поведение противника глава государства охарактеризовал как циничное и жестокое.
В ходе встречи с Пушилиным Путин указал на необходимость сделать так, чтобы обстрелы Донецка прекратились.