Путин заявил, что необходимо отодвигать боевиков на расстояние, с которого они не нанесут ущерб

В качестве примера деструктивного настроя противника Путин рассказал об уничтожении киевским режимом взятых в плен украинских боевиков при помощи артиллерии.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо отодвигать украинских боевиков подальше, чтобы они не могли наносить ущерб артиллерией.

«Наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб», - сказал глава государства на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Путин обвинил киевский режим в жестокости как по отношению к россиянам, так и к украинцам. Президент рассказал, что на одном из участков на линии соприкосновения 14 украинских военнослужащих сдались в плен. Российские бойцы собирались их вывезти в безопасное место, однако противник выпустил 300 снарядов и уничтожил всех своих военнослужащих. Поведение противника глава государства охарактеризовал как циничное и жестокое.

В ходе встречи с Пушилиным Путин указал на необходимость сделать так, чтобы обстрелы Донецка прекратились.