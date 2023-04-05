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Эксперт Пархалина назвала Финляндию «донором» для НАТО

Анна Касаткина
17:22 05.04.2023
Финляндия обладает высокопрофессиональной и хорошо оснащенной армией, отметила собеседница.
Эксперт Пархалина назвала Финляндию «донором» для НАТО
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, GlobalLookPress
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НАТО впервые за долгие годы получило государство-«донора» в лице Финляндии, обладающей высокопрофессиональной и хорошо оснащенной армией. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества, кандидат исторических наук Татьяна Пархалина.

«При последних волнах расширения альянса те страны, которые вступали в него, были "реципиентами" безопасности. А Финляндия, безусловно, является "донором" безопасности. Это 250-тысячная высокопрофессиональная и хорошо оснащенная армия. И надо сказать, то, что называется оперативная совместимость, было достигнуто», - сказала она.

Пархалина отметила, что процесс приема Финляндии в НАТО занял всего год и миновал план действий по членству (ПДЧ), который предусматривает оперативную совместимость и адаптацию к стандартам альянса. Таким образом был создан прецедент, подчеркнула она.

«В последующем возможен прием каких-то стран... без ПДЧ. ПДЧ - это, так скажем, лобби, где некоторые страны иногда оставались в течение 9-10 лет», - пояснила собеседница.

Финляндия во вторник официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, какие-либо иностранные войска на территории государства без его запроса размещаться не будут.

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