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Le Figaro: Макрон и фон дер Ляйен намерены убедить Китай пойти против России

Сергей Лебедев
00:53 06.04.2023
Однако у европейских политиков нет эффективных методов переманивания Си Цзиньпина в «западный лагерь».
Le Figaro: Макрон и фон дер Ляйен намерены убедить Китай пойти против России
© Фото: IMAGO, LIONEL URMAN, GlobalLookPress
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Французский президент Эмманюэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попытаются убедить Китай пойти против России. Однако они используют неэффективные методы, в частности финансовое давление на Пекин. Об этом сообщает Le Figaro.

В издании отмечают, что Эмманюэль Макрон планирует провести день интенсивных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. В дискуссиях с китайским лидером должна поучаствовать Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, сегодня французский президент прилетел в Пекин с государственным трехдневным визитом. Вместе с ним прибыли 60 крупнейших предпринимателей и Урсула фон Дер Ляйен.

Напомним, в конце марта этого года состоялся государственный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву. Лидер КНР провел серию встреч и переговоров с президентом Владимиром Путиным и членами правительства Российской Федерации.

Стороны условились укреплять сотрудничество и вместе строить миропорядок, основанный на уважении международного права. Также согласовали и план развития сотрудничества до 2030 года. Это касается торговли, энергетики и других важнейших сфер.  

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