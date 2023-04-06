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Замглавы МИД РФ Вершинин объяснил, зачем нужна ООН

Ян Брацкий
00:40 06.04.2023
По мнению замглавы МИД РФ Сергей Вершинина, в условиях перехода к многополярности, ООН становится площадкой для учета всех голосов.
Замглавы МИД РФ Вершинин объяснил, зачем нужна ООН
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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Организация Объединенных Наций необходима для совместного поиска общих позиций по главным вопросам на условиях равноправия. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

«ООН сегодня нужна, она сегодня нужна всем как организация, где все страны на основе равенства, равноправия, уважения суверенитета могут высказать свои соображения и искать общие позиции по главным вопросам», - сказал Вершинин в интервью RT.

Сейчас мир стоит на пороге перехода к многополярности, уточнил дипломат. В этих условиях будут учитываться голоса всех, включая появившиеся новые центры силы.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал международные организации за отсутствие реакции на убийство российского военкора Владлена Татарского. Мужчина погиб в результате теракта. Трагедия произошла в одном из кафе Санкт-Петербурга в минувшее воскресенье.

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