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Песков: Украина покинула переговоры с РФ по команде сверху

Алексей Курильченко
12:41 13.02.2023
В ходе переговоров был подготовлен документ о перемирии, но после этого украинская сторона «ушла с радаров», заявил представитель Кремля.
Песков: Украина покинула переговоры с РФ по команде сверху
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Украинская делегация покинула переговоры с российской стороной по команде сверху. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в ходе переговорного процесса был согласован документ о перемирии.

«Речь идет именно о том самом документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров и который был парафирован даже. И потом внезапно, как по команде сверху - читай, действительно по команде сверху, - украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи», - заявил Песков журналистам.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что заключению перемирия между Россией и Украиной помешал Запад.

Напомним, после начала специальной военной операции прошло несколько раундов переговоров российской и украинской делегаций. В результате по итогам переговоров в Стамбуле была снижена военная активность РФ на Киевском и Черниговском направлениях. Позже переговорный процесс прекратился, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил проводить переговоры с Россией.

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