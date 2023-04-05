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Британский экс-полковник рассказал о критических ошибках украинских боевиков

Сергей Лебедев
05:45 05.04.2023
Военный эксперт утверждает, что многие подразделения не приспособлены к ведению затяжного современного конфликта.
Британский экс-полковник рассказал о критических ошибках украинских боевиков
© Фото: РИА Новости
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Украинские националисты совершают ошибки, негативно сказывающиеся на их успехах. Об этом заявил отставной британский полковник Глен Грант. По его словам, солдатами управляют люди, которые недавно были гражданскими. Также боевики не придерживаются принципа «важности каждой жизни».

«Многие подразделения не приспособлены к ведению затяжного современного конфликта», - цитирует Die Welt слова Гранта.

Отставной полковник отметил, что в рядах националистов главенствует правило «я - начальник, ты - дурак». Также Грант раскритиковал подготовку бойцов, медицинское обеспечение и высокий уровень бюрократии.

Напомним, недавно экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что из-за проблем с демографией Украина близка к исчезновению. По его словам, в стране осталось от 18 до 22 миллионов человек.

Полковник в отставке отметил, что в США все знают, что Киев проигрывает. А ранее венгерский премьер-министр поставил под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства. Он назвал страну «ничейной землей».

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