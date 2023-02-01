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Politico: Орбан усомнился в том, что Украина останется суверенным государством

Игнат Далакян
10:08 01.02.2023
Венгерский премьер назвал Украину «ничейной землей», а также ожидает, что в конечном итоге Европа откажется поддерживать Украину.
Politico: Орбан усомнился в том, что Украина останется суверенным государством
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поставил под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства.

Издание Politico пишет, что, по мнению политика, Украина потерпит поражение, так как время работает на стороне Российской Федерации. При этом премьер-министр Венгрии назвал Украину «ничейной землей» и сравнил ее с Афганистаном.

По мнению экс-депутата национального собрания Венгрии Жужанны Селеньи, Виктор Орбан ожидает, что европейские страны в конечном итоге откажутся от поддержки Украины.

Как пишет издание, согласно словам бывшего венгерского депутата, правительство Венгрии делало ставку на быстрое разрешение конфликта и надеялось, что страна выиграет от поддержания своих отношения с Российской Федерацией. Политик предположила, что, по мнению некоторых, Венгрия станет неким «мостом» между РФ и остальной Европой, а также получит торговые выходы.

Ранее венгерский премьер заявлял, что страны Европейского союза могут попасть в долговую яму, если будут продолжать оказывать поддержку Украине. Орбан заявлял, что готов помочь Украине, однако не за счет увеличения долга.

До этого премьер-министр Венгрии заявил, что есть вероятность потери Украиной существенной части своих земель. По словам политика, также существует риск, что украинский конфликт затянется до 2030 года.

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