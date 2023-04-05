Бойцы ВС РФ показали окрестности Угледара, откуда недавно выбили боевиков

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Фронтовые дороги таят опасность, бойцы постоянно начеку, каждый страхует товарища. Группе предстоит работать на окраине Угледара. Это так называемая «серая зона». Противника отсюда уже выбили, но нет никакой уверенности в том, что он сюда не вернулся. Поэтому «зачищать» нужно каждое здание. В этот раз в здании чисто, но недавно эти же штурмовики целый месяц сражались в поселке Северные дачи в пригороде Угледара, где бой шел за каждый дом.

«Наша задача была оборонять дом, все силы противника скопить в Угледаре. Работали мы с РПГ, пулемета – все, что у нас было. Там стрелкотни было очень мало, в основном работали РПГ, танки и орудия», - рассказал военнослужащий мотострелкового подразделения танковой бригады ВВО с позывным «Фара».

Задача штурмовиков - занять оборону в дачных постройках и контролировать прилегающие дороги под постоянным огнем противника. Спокойных дней у них не было. До позиций украинских вооруженных формирований какие-то 100 метров. Танки противника били прямой наводкой.

«Сожгли танк их один. Он заезжал с левой стороны Угледара и пугал людей, работал по нашим ребятам. Выстрел моего командира был с РПГ. Ему сказали с такой щелки по нему работать и он прям из нее выстрелил», - вспомнил командир отделения с позывным «Луч».

На снимках с квадрокоптера тот самый подбитый танк. Когда противник понял, что выбить наших бойцов не удастся - он вышел с ними на связь, предложил «уйти по-хорошему».

«Они говорили - выходите, мы вас выпустим, но обратно вас не будем пускать. Видимо, они понимали, что и у них силы заканчиваются. Мы не вышли. Если сдашься ты - это паника, это как посадить семечко сорняка в поле. Вырастет не прекрасное дерево, а целое поле зарастет сорняком. Паника в бою -это очень плохо», - заверил боец с позывным «Луч».

Эта красивая метафора от 21-летнего парня из Иркутска, который раньше работал поваром-кондитером. Его товарищ - из Саратовской области, по образованию технолог общественного питания. Так совпало, что до спецоперации они не были знакомы, а здесь им вместе пришлось не готовить, а идти в бой.

«Повзрослел и понял, что буду "до талого" воевать. Воспитан так. Потому что парней не брошу, как я буду дома сидеть, зная, что парни воюют, а я нет? Буду до конца», - пообещал военнослужащий с позывным «Фара».

На Северных дачах Угледара боец с позывным «Фара» вытащил не себе пятерых раненых товарищей. А его друг с позывным «Луч» все жалеет, что их группе не удалось уничтожить второй танк противника – «танк-призрак», что стрелял только из укрытий. Но скоро им снова в бой.