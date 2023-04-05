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Бойцы ВС РФ показали окрестности Угледара, откуда недавно выбили боевиков

Павел Кутаренко
05:51 05.04.2023
Штурмовики планомерно зачищают каждый дом и полуразрушенное строение, где могут укрываться боевики киевского режима.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Фронтовые дороги таят опасность, бойцы постоянно начеку, каждый страхует товарища. Группе предстоит работать на окраине Угледара. Это так называемая «серая зона». Противника отсюда уже выбили, но нет никакой уверенности в том, что он сюда не вернулся. Поэтому «зачищать» нужно каждое здание. В этот раз в здании чисто, но недавно эти же штурмовики целый месяц сражались в поселке Северные дачи в пригороде Угледара, где бой шел за каждый дом.

«Наша задача была оборонять дом, все силы противника скопить в Угледаре. Работали мы с РПГ, пулемета – все, что у нас было. Там стрелкотни было очень мало, в основном работали РПГ, танки и орудия», - рассказал военнослужащий мотострелкового подразделения танковой бригады ВВО с позывным «Фара».

Задача штурмовиков - занять оборону в дачных постройках и контролировать прилегающие дороги под постоянным огнем противника. Спокойных дней у них не было. До позиций украинских вооруженных формирований какие-то 100 метров. Танки противника били прямой наводкой.

«Сожгли танк их один. Он заезжал с левой стороны Угледара и пугал людей, работал по нашим ребятам. Выстрел моего командира был с РПГ. Ему сказали с такой щелки по нему работать и он прям из нее выстрелил», - вспомнил командир отделения с позывным «Луч».

На снимках с квадрокоптера тот самый подбитый танк. Когда противник понял, что выбить наших бойцов не удастся - он вышел с ними на связь, предложил «уйти по-хорошему».

«Они говорили - выходите, мы вас выпустим, но обратно вас не будем пускать. Видимо, они понимали, что и у них силы заканчиваются. Мы не вышли. Если сдашься ты - это паника, это как посадить семечко сорняка в поле. Вырастет не прекрасное дерево, а целое поле зарастет сорняком. Паника в бою -это очень плохо», - заверил боец с позывным «Луч».

Эта красивая метафора от 21-летнего парня из Иркутска, который раньше работал поваром-кондитером. Его товарищ - из Саратовской области, по образованию технолог общественного питания. Так совпало, что до спецоперации они не были знакомы, а здесь им вместе пришлось не готовить, а идти в бой.

«Повзрослел и понял, что буду "до талого" воевать. Воспитан так. Потому что парней не брошу, как я буду дома сидеть, зная, что парни воюют, а я нет? Буду до конца», - пообещал военнослужащий с позывным «Фара».

На Северных дачах Угледара боец с позывным «Фара» вытащил не себе пятерых раненых товарищей. А его друг с позывным «Луч» все жалеет, что их группе не удалось уничтожить второй танк противника – «танк-призрак», что стрелял только из укрытий. Но скоро им снова в бой.

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