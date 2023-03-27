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Опубликованы кадры штурма украинских позиций под Угледаром

Павел Кутаренко
Анастасия Бобылева
06:27 27.03.2023
На кадрах с дрона можно увидеть выстрелы из танка по позициям националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Опубликованы кадры операции по штурму позиций украинских националистов под Угледаром, снятые с дрона.

Танки идут первыми, они ведут огонь по  противнику в лесополосе, до его позиций менее полутора километров. Удары они отработали успешно, благодаря смелым действиям танкистов пехота смогла взять очередной вражеский опорный пункт.

«Мы как из-за поворота выскакиваем, видим противника и сразу начинаем работать. Кто первый увидел, сразу докладывает командиру танка, откуда и как стреляют, на глаз говорим. И начинает работать наводчик», - рассказал механик-водитель танка Т-72Б3 с позывным «Фикса».

Эти танкисты из Забайкальского края. На спецоперацию они пошли добровольцами и за несколько месяцев научились действовать слаженно, понимая друг друга с полуслова. Боевая машина механика-водителя с позывным «Газик» шла первой в том бою.

«У меня тралы на танке, я шел вперед. Моя задача протралить - освободить путь от мин, чтобы сзади меня шли остальные танки, БМП. Волнение есть все равно, но надо выполнить боевую задачу. Ну и выполняешь. Потому что ты знаешь, что сзади тебя идут такие же ребята, как и ты», - признался «Газик».

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.

Ранее танки Т-90М «Прорыв» разгромили позиции украинских боевиков при помощи БПЛА. ничтожив огневые точки противника, танковые экипажи помогли штурмовым отрядам ВДВ проникнуть вглубь его обороны.

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