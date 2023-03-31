Опубликованы кадры удара российских «Гиацинтов» по позициям боевиков под Угледаром
Под Угледаром работают расчеты самоходных гаубиц «Гиацинт». Их задача - уничтожить опорный пункт противника.
Артиллеристы бьют по позициям противника осколочно-фугасными снарядами. Координаты и типы целей получают от разведчиков. Батарея работает как отлаженный механизм.
Каждое орудие производит около сотни выстрелов в день. На счету одного из «Гиацинтов» уже больше тысячи снарядов, выпущенных по боевикам.
Артиллерия огнем поддерживает продвижение морской пехоты и десантников сразу с нескольких направлений. Задача бойцов - отрезать от снабжения и взять в кольцо крупную группировку украинских вооруженных формирований, что удерживают Угледар, превращенный в крепость.
Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.
Ранее «Звезда» показала кадры штурма украинских позиций под Угледаром. На кадрах с дрона можно увидеть выстрелы из танка по позициям националистов.