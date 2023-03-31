Опубликованы кадры удара российских «Гиацинтов» по позициям боевиков под Угледаром

«Гиацинт» за день производит около 100 выстрелов. Расчеты самоходных гаубиц поддерживают огнем продвижение морской пехоты и десантников.

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Под Угледаром работают расчеты самоходных гаубиц «Гиацинт». Их задача - уничтожить опорный пункт противника.

Артиллеристы бьют по позициям противника осколочно-фугасными снарядами. Координаты и типы целей получают от разведчиков. Батарея работает как отлаженный механизм.

Каждое орудие производит около сотни выстрелов в день. На счету одного из «Гиацинтов» уже больше тысячи снарядов, выпущенных по боевикам.

Артиллерия огнем поддерживает продвижение морской пехоты и десантников сразу с нескольких направлений. Задача бойцов - отрезать от снабжения и взять в кольцо крупную группировку украинских вооруженных формирований, что удерживают Угледар, превращенный в крепость.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.

Ранее «Звезда» показала кадры штурма украинских позиций под Угледаром. На кадрах с дрона можно увидеть выстрелы из танка по позициям националистов.