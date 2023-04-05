Трамп заявил, что прокурор предлагал пойти на сделку и уладить дело до суда

Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп предупредил о вероятности Третьей мировой войны, которая может быть развязана при Джо Байдене.

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что прокурор и сторона обвинения предлагали ему урегулировать дело до суда, но он отказался.

«Они (прокурор и сторона обвинения – Ред.) хотят уладить дело до суда, но я не хочу в этом участвовать», - заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп выразил опасения, что при Джо Байдене может произойти Третья мировая война. Обращаясь к собравшимся с трибуны в своей резиденции в Мар-а-Лаго, Трамп назвал судебное разбирательство невиданным вмешательством в выборы и попыткой разрушить его избирательную кампанию.

Напомним, накануне в Нью-Йорке состоялось заседание суда, в рамках которого бывшему президенту США предъявили обвинения по 34 пунктам. Трамп заявил о своей невиновности.