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Reuters: Россия и Индия будут рассчитывать цену на нефть по сорту Dubai вместо Brent

Дмитрий Трунов
19:50 03.04.2023
Европейские трейдеры и нефтяные компании используют при продажах нефти Brent, азиатские и ближневосточные - Dubai.
Reuters: Россия и Индия будут рассчитывать цену на нефть по сорту Dubai вместо Brent
© Фото: Максим Боготвид, РИА Новости
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Крупнейший производитель нефти в России «Роснефть» и крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp договорились использовать для расчета цены на нефть эталон Dubai вместо Brent, сообщает Reuters.

Европейские трейдеры и нефтяные компании используют при продажах нефти Brent, азиатские и ближневосточные — Dubai. Котировки обоих эталонных сортов выражены в долларах. Переход на Dubai сигнализирует о перераспределении продаж российских энергоносителей в Азию после введения санкций против них на Западе, говорится в публикации.

По данным агентства, «Роснефть» удвоит поставки нефти в Индию в рамках новой сделки и будет продавать до 11 млн баррелей в месяц с апреля 2023 года. Индия стала крупнейшим импортером российской нефти в марте, на втором месте - Китай. Ранее сообщалось, что Россия стала лидером по поставкам газа и нефти в Китай в начале года.

Стоимость нефти на мировом рынке перешла в начале недели к росту после объявления стран ОПЕК+ о добровольном снижении добычи.

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