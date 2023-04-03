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Политик Филиппо назвал решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи пощечиной главе Минфина Франции

Максим Крюков
07:37 03.04.2023
Ранее стало известно, что после решения ряда стран ОПЕК+ мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов.
Политик Филиппо назвал решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи пощечиной главе Минфина Франции
© Фото: Daniel Radicevic, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, говоря о решении ряда стран ОПЕК+ (Организация стран - экспортеров нефти) сократить добычу нефти, заявил, что глава Министерства финансов республики Бруно Ле Мэр получил пощечину.

«Бруно Ле Мэр, который должен был "обрушить российскую экономику", получил новую пощечину!» - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Ранее стало известно, что на фоне решения ряда стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи мировые цены на «черное золото» выросли более чем на пять процентов. Согласно данным торгов, к 1:07 (по московскому времени) майские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 7,12%, преодолев отметку в 81 доллар за баррель. Рост стоимости июньских фьючерсов на нефть Brent к 1:18 (по мск) составил 7,13% (до $85,59 за баррель).

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