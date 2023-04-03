В стране и мире Политик Филиппо назвал решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи пощечиной главе Минфина Франции Максим Крюков Ранее стало известно, что после решения ряда стран ОПЕК+ мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов. © Фото: Daniel Radicevic, imageBROKER.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, говоря о решении ряда стран ОПЕК+ (Организация стран - экспортеров нефти) сократить добычу нефти, заявил, что глава Министерства финансов республики Бруно Ле Мэр получил пощечину. «Бруно Ле Мэр, который должен был "обрушить российскую экономику", получил новую пощечину!» - написал он в своем Twitter-аккаунте. Ранее стало известно, что на фоне решения ряда стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи мировые цены на «черное золото» выросли более чем на пять процентов. Согласно данным торгов, к 1:07 (по московскому времени) майские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 7,12%, преодолев отметку в 81 доллар за баррель. Рост стоимости июньских фьючерсов на нефть Brent к 1:18 (по мск) составил 7,13% (до $85,59 за баррель). Экспертное мнение и аналитика