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В Белом доме заявили, что США позволяют Украине наносить удары по новым регионам РФ

Сергей Лебедев
00:10 06.04.2023
Джон Кирби отметил, что Вашингтон не помогает националистам проводить атаки за пределами страны.
В Белом доме заявили, что США позволяют Украине наносить удары по новым регионам РФ
© Фото: Михаил Тургиев, РИА Новости
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Соединенные Штата позволяют Киеву наносить удары по новым российским регионам. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Однако США, по его словам, якобы не помогают националистам проводить атаки за пределами Украины.

«Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины», - цитирует РИА Новости представителя Белого дома.

Напомним, ранее Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает преждевременным прекращать огонь в зоне украинского конфликта и решать вопрос за столом переговоров. По его словам, перемирие неприемлемо.  

При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности приступить к мирным переговорам. Однако Киев отказывается от решения конфликта дипломатическими средствами. 

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